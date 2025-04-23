Песков: Гуттереша нет в списке приглашенных на Парад Победы

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На 9 Мая в Москве приедут более 20 зарубежных лидеров
На 9 Мая в Москве приедут более 20 зарубежных лидеров Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Генсек ООН Антониу Гуттереш не планирует приезжать в Москву на Парад Победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. 

«Генск ООН, насколько я знаю, не планирует визит в Москву на 9 Мая. Его нет в списке [приглашенных]», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о возможном присутствии Гуттереша на Параде Победы.

Ранее стало известно, что торжества в Москве, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетят более 20 зарубежных лидеров. Среди гостей — главы государств и правительств из Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.

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Генсек ООН Антониу Гуттереш не планирует приезжать в Москву на Парад Победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.  «Генск ООН, насколько я знаю, не планирует визит в Москву на 9 Мая. Его нет в списке [приглашенных]», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о возможном присутствии Гуттереша на Параде Победы. Ранее стало известно, что торжества в Москве, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетят более 20 зарубежных лидеров. Среди гостей — главы государств и правительств из Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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