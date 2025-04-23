В Кремле заявили, что США не ставили России ультиматум по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов относительно заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса, что России и Украине были представлены четкие предложения по завершению конфликта. Песков подчеркнул, что текущая ситуация не является ультиматумом со стороны США.
«Нет, США продолжают свои посреднические усилия. Мы приветствуем эти усилия. Мы продолжаем наши контакты», — сказал он в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь также отметил, что вокруг процесса урегулирования существует множество нюансов, требующих детального обсуждения и сближения позиций между сторонами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.