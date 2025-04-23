Песков: Россия по-прежнему выступает против «миротворцев НАТО» на Украине

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Песков объяснил, почему Россия выступает против миротворцев НАТО на Украине
Песков объяснил, почему Россия выступает против миротворцев НАТО на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не согласится на присутствие на территории Украины европейских миротворцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Россия по-прежнему выступает против [миротворцев]. Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины», — заявил Песков. 

Песков напомнил, что именно присутствие НАТО на Украине стало одной из причин начала спецоперации. Его словам передает корреспондент URA.RU.

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Россия не согласится на присутствие на территории Украины европейских миротворцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия по-прежнему выступает против [миротворцев]. Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины», — заявил Песков.  Песков напомнил, что именно присутствие НАТО на Украине стало одной из причин начала спецоперации. Его словам передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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