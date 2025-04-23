Песков: Россия по-прежнему выступает против «миротворцев НАТО» на Украине

Песков объяснил, почему Россия выступает против миротворцев НАТО на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия не согласится на присутствие на территории Украины европейских миротворцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Россия по-прежнему выступает против [миротворцев]. Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины», — заявил Песков.
Песков напомнил, что именно присутствие НАТО на Украине стало одной из причин начала спецоперации. Его словам передает корреспондент URA.RU.
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