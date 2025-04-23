Путин обозначил, чего не хватает российской армии

Путин: войскам РФ не хватает FPV-дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нужно нарастить выпуск дронов, заявил Путин
Нужно нарастить выпуск дронов, заявил Путин Фото:

Российским войскам не хватает FPV-дронов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«FPV-дронов в войсках еще не хватает. Я знаю, что присутствующие знают это, не хуже, чем я», — сказал Путин. Президент поручил нарастить производство дронов. «Их очень ждут», — заключил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российским войскам не хватает FPV-дронов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. «FPV-дронов в войсках еще не хватает. Я знаю, что присутствующие знают это, не хуже, чем я», — сказал Путин. Президент поручил нарастить производство дронов. «Их очень ждут», — заключил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...