Путин обозначил, чего не хватает российской армии

Нужно нарастить выпуск дронов, заявил Путин
Российским войскам не хватает FPV-дронов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
«FPV-дронов в войсках еще не хватает. Я знаю, что присутствующие знают это, не хуже, чем я», — сказал Путин. Президент поручил нарастить производство дронов. «Их очень ждут», — заключил он.
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