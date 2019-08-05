Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам

За минувшую неделю средняя цена на автомобильное топливо выросла, по данным Ростатата, на четыре копейки. При этом рост цен будет продолжаться и дальше, несмотря на компенсации нефтяникам.
Уже до середины сентября бензин на российских АЗС снова подорожает не менее, чем на 20 копеек за литр. Такой прогноз дала, описывая ситуацию с розничными ценами, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодровая.
«В среднем бензин подорожает до конца августа-середины сентября еще на 20—35 копеек за литр», — приводит
Причина кроется в традиционном сезонном спросе на бензин. Кроме того, объясняет аналитик, в розничной цене литра топлива стоимость нефти минимальна, зато присутствует огромное количество акцизов, сборов, пошлин и заработков контрагентов, а сам демпфер направлен на то, чтобы уберечь рынок от резких колебаний.
Ранее вступил в силу закон, который корректирует действующий демпфирующий механизм для стабилизации цен на топливо, напоминает «Национальная служба новостей». Источники компенсации нефтяникам на 2020 год уже согласованы, что, как обещают в правительстве РФ, сдержит рост цен.