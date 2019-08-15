Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, попал в список врагов Украины

Пилоты и бортпроводники уральской авиакомпании признаны на Украине врагами государства Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Семь членов экипажа самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, включены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Украинские политики считают их нарушителями закона.

«В список нарушителей добавлены командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, двое бортпроводников и три стюардессы. Все они являются гражданами РФ», — отмечается в материалах портала. По мнению авторов сайта «Миротворец», сотрудники «Уральских авиалиний» часто летали в Крым, что является нарушением украинских законов. Также некоторых членов экипажа обвиняют в поддержке присоединения Крыма к России.

В связи с этим, как считают украинские радикалы, въезд для них на территорию страны в ближайшее время должен быть закрыт. Все материалы и личные данные экипажа самолета авторы портала намерены передать в Службу безопасности Украины (СБУ).

Как писало «URA.RU», рано утром 15 августа в Раменском экстренно сел самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был выполнить рейс Жуковский — Симферополь. Через несколько минут после взлета у лайнера отказал двигатель из-за попадания в него птиц, в связи с чем экипаж воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в поле. В результате жесткой посадки никто из 226 пассажиров не погиб, за медицинской помощью обратились более 75 человек, напоминают «Дни.ру». В Кремле заявили, что рассмотрят вопрос о награждении пилотов самолета государственными наградами.