В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров

За сутки площадь лесных пожаров, которые активно тушат, увеличилась на почти шесть тысяч гектаров. По информации федеральной «Авиалесоохраны», к понедельнику горят более 56 тысяч гектаров леса.
«На 00.00 мск 26.08.2019 на территории Российской Федерации действовали 70 лесных пожаров на площади 56 082 гектаров», — приводит РИА «Новости» информацию ведомства. При этом, как указывается, ведется активное тушение обнаруженных очагов горения.
По состоянию сутками раньше было зафиксировано 109 лесных пожаров на площади свыше 50 тысяч гектаров. Более всего лес горит в Красноярском крае — 47 пожаров площадью 25,6 тысячи гектаров. Там, как и еще в трех регионах — Иркутской области, Бурятии и Якутии — действует режим ЧС.
Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. Для ликвидации горения привлекалась авиация, в том числе военная.