Росгвардейца зарезали из-за замечания о курении

От полученных ран росгвардеец погиб на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Южно-Сахалинске сотрудника Росгвардии убили после того, как он обратился с замечанием о недопустимости курения в общественном месте. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Сахалинской области.

«Поздно вечером в пятницу наш сотрудник сделал замечание мужчине с сожительницей за курение в общественном месте, что является нарушением закона», — передает слова сотрудника пресс-службы «Интерфакс». Собеседник агентства уточнил, что в тот момент росгвардеец был в гражданской одежде, так как не находился на службе.

Курящий отреагировал на слова бойца Росгвардии агрессивно, завязал драку, в ходе которой нанес ему несколько ножевых ранений. Силовик скончался на месте. Полицейские задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался ранее судимый 51-летний мужчина. Следовали завели на него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».