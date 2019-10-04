Ювелир предположил, почему возник алмаз-матрешка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Якутии добыли уникальный алмазФото: alrosa.ru

Алмаз-матрешка, который состоит из алмаза, пустоты и еще одного алмаза в этой пустоте, мог образоваться в результате химических процессов. Таким мнением с «URA.RU» поделился ювелир, геммолог Яков Блюменкранц.

«В природе всякое может быть, к чему мы не были готовы. Может быть, кислород попал в алмаз. Возможно, произошло отслаивание внутри драгоценного камня», — заявил Блюменкранц. При этом он подчеркнул, что точно о возникновении алмаза должны сказать ученые-исследователи.

Ранее стало известно, что в Якутии добыли уникальный двойной алмаз, возраст которого может превышать 800 миллионов лет, пишет телеканал 360. Специалисты назвали находку «алмазом-матрешкой», поскольку внутри алмаза в свободном состоянии находится еще один драгоценный камень. Это первый подобный случай за всю историю мировой алмазодобычи, отмечает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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