Ювелир предположил, почему возник алмаз-матрешка

Алмаз-матрешка, который состоит из алмаза, пустоты и еще одного алмаза в этой пустоте, мог образоваться в результате химических процессов. Таким мнением с «URA.RU» поделился ювелир, геммолог Яков Блюменкранц.
«В природе всякое может быть, к чему мы не были готовы. Может быть, кислород попал в алмаз. Возможно, произошло отслаивание внутри драгоценного камня», — заявил Блюменкранц. При этом он подчеркнул, что точно о возникновении алмаза должны сказать ученые-исследователи.
Ранее стало известно, что в Якутии добыли уникальный двойной алмаз, возраст которого может превышать 800 миллионов лет, пишет телеканал 360. Специалисты назвали находку «алмазом-матрешкой», поскольку внутри алмаза в свободном состоянии находится еще один драгоценный камень. Это первый подобный случай за всю историю мировой алмазодобычи, отмечает деловая газета «ВЗГЛЯД».