В Кремле оценили явку на опросе о храме в Екатеринбурге

Дмитрий Песков обратился к предварительным данным по явке на опросе в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «говорящими» данные явки на опросе о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. При этом официальный представитель Кремля привел предварительные данные, существенно отличающиеся от окончательных, — 2,6% от общего числа избирателей.

«Это первая информация, которая имеется, сугубо предварительная. Хочется обратить общее внимание на то, что 2,6% тех людей, которые могли прийти и сообщить о своем выборе, приняли участие в этом опросе. Это очень важная цифра, говорящая цифра», — приводит слова Пескова ТАСС. Также он заявил, что считает «важным» выбор жителей Екатеринбурга, «которого они хотели и который сделан».

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль внедрять практику опросов при решении конфликтов в других регионах, Песков усомнился в том, что опросы «можно систематизировать». «Здесь был конкретный случай, который на тот момент казался весьма резонансным, но в развитие, вы видите, что [явка] 2,6% — это цифра совсем не резонансная», — объяснил Песков.

Как писало «URA.RU», накануне жители Екатеринбурга в ходе общегородского опроса выбрали новое место для строительства храма Святой Екатерины. В результате голосования, в котором, по данным горизбиркома, приняли участие 97,5 тысячи человек (около 9% избирателей), первое место заняла площадка бывшего Приборостроительного завода.