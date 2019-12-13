13 декабря 2019

Зеленского предостерегли от вопросов про Крым при встрече с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский надеется обсудить с Владимиром Путиным статус КрымаФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Крым вернулся в состав России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит поднимать вопрос о статусе Крыма во время рукопожатий с президентом России Владимиром Путиным, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание украинского политика о том, что тот готов 100 раз пожать руку Путину, если полуостров вернется в состав Украины.

«Лучше Владимиру Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Владимиру Путину жать руку, а выполнять минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — сказал Песков во время общения с прессой.

Ранее Зеленский в эфире украинского ток-шоу «Право на владу» сказал, что готов десять раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине «вернут оккупированный Донбасс», а за возвращение Крыма готов обменяться с российским лидером сотней рукопожатий. Российская телеведущая Ольга Скабеева пошутила над высказыванием Зеленского: «Сдается мне, это так не работает».

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Тогда больше 95% избирателей поддержали новый статус полуострова. В ответ на возражения других стран Москва неоднократно повторяла, что опрос проводился в соответствии с международным правом, поэтому тема принадлежности Крыма закрыта навсегда.

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