В Москве 24 декабря прошло торжественное награждение российских боксеров, победивших на Всемирных военных играх в китайском Ухане. Золотые медалисты соревнований получили от Федерации бокса России крупные подарки — по миллиону рублей и автомобили Toyota Camry. Личные тренеры спортсменов были награждены сертификатами в 300 тысяч рублей.
Церемония проходила в Музее спортивной славы ЦСКА. В награждении приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, начальник ЦСКА Артем Громов, а также представители министерства обороны. «Федерация бокса России признательна боксерам-военнослужащим за их весомый вклад в общекомандный зачет на Всемирных военных играх. Бокс объединяет», — отметил Умар Кремлев.
Серебряные призеры получили сертификаты на сумму в 500 тысяч рублей, а бронзовые — в 300 тысяч рублей. Личные тренеры медалистов получили от Федерации бокса России по 150 и 100 тысяч рублей соответственно.
Седьмые Всемирные летние военные игры прошли в городе Ухань с 18 по 27 октября. Всего в военных играх приняли участие более 9,3 тысячи военных из 109 стран. Команда Вооруженных сил России заняла второе место в общекомандном зачете, заработав 161 медаль.
Мужская сборная России по боксу завоевала на играх три золотые и две бронзовые медали и заняла первое командное место. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Овик Оганнисян (до 56 кг), Алексей Семыкин (до 75 кг) и Артем Сусленков (свыше 91 кг). Третьими стали Алексей Мазур (до 64 кг) и Шахрир Ахмедов (до 60 кг).
Женская сборная России в Китае выиграла три медали: Саяна Сагатаева (до 57 кг) завоевала серебро, а Александра Кулешова (до 51 кг) и Мария Уракова (до 75 кг) — бронзу.