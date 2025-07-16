ВСУ атаковали автобус в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори Белгородского района», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате у транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов. Пострадали водитель и пассажир.
Водитель автобуса получил ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу, после чего был направлен для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода. Вторая пострадавшая — пассажир автобуса — обратилась в областную клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья. После оказания необходимой помощи женщина продолжит лечение амбулаторно.
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