Киберэксперты назвали самые популярные пароли среди россиян

Наиболее популярные пароли в России — «пароль», «йцукен» и «я». Фото: unsplash.com

Десятка самых популярных паролей в мире и России за год не поменялась. Об этом сообщили исследователи компании DeviceLock, занимающейся киберзащитой.

«Десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной. Наиболее популярные — «пароль», «йцукен» и «я». В топ-5 входят пароли «любовь» и «привет», — сообщает газета «Известия». Помимо этого, в десятке самых распространенных паролей за 2019 год оказались «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Что касается самых популярных паролей среди мировых пользователей, то здесь оказались простые сочетания клавиш: 123456 и qwerty, а также их различных комбинации. Также в десятке самых часто использующихся пин-кодов оказались password и 111111.

Исследователи пришли к таким выводам на основе данных 5 млрд пользователей, чьи данные попали в открытый доступ в результате утечек персональных данных.