В резиденции Владимира Путина в Санкт-Петербурге проводят дезинфекцию из-за коронавируса. Помещения обрабатывают специальными средствами.
«Залы Константиновского дворца обрабатывают дезинфицирующими средствами», — написано в сообщении telegram-канала «РИА» Новостей.
Отмечается, что работы по обеззараживанию резиденции президента проводят даже в нерабочую неделю.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение дистанционному режиму работы из-за распространения коронавируса COVID-19. Президент соблюдает социальную дистанцию и воздерживается от рукопожатий. Кроме того, Путин называл количество россиян, находящихся на карантине. По словам главы государства, цифра превышает 3,6 миллиона человек, передает телеканал 360.
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