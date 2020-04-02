01 апреля 2020

В резиденции президента России проводят дезинфекцию из-за коронавируса. ВИДЕО

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Подготовка к предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, константиновский дворец
Помещения Константиновского дворца в Санкт-Петербурге обрабатывают из-за коронавирусаФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В резиденции Владимира Путина в Санкт-Петербурге проводят дезинфекцию из-за коронавируса. Помещения обрабатывают специальными средствами.

«Залы Константиновского дворца обрабатывают дезинфицирующими средствами», — написано в сообщении telegram-канала «РИА» Новостей.

Отмечается, что работы по обеззараживанию резиденции президента проводят даже в нерабочую неделю.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение дистанционному режиму работы из-за распространения коронавируса COVID-19. Президент соблюдает социальную дистанцию и воздерживается от рукопожатий. Кроме того, Путин называл количество россиян, находящихся на карантине. По словам главы государства, цифра превышает 3,6 миллиона человек, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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