Помещения Константиновского дворца в Санкт-Петербурге обрабатывают из-за коронавируса Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В резиденции Владимира Путина в Санкт-Петербурге проводят дезинфекцию из-за коронавируса. Помещения обрабатывают специальными средствами.

«Залы Константиновского дворца обрабатывают дезинфицирующими средствами», — написано в сообщении telegram-канала «РИА» Новостей.

Отмечается, что работы по обеззараживанию резиденции президента проводят даже в нерабочую неделю.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение дистанционному режиму работы из-за распространения коронавируса COVID-19. Президент соблюдает социальную дистанцию и воздерживается от рукопожатий. Кроме того, Путин называл количество россиян, находящихся на карантине. По словам главы государства, цифра превышает 3,6 миллиона человек, передает телеканал 360.