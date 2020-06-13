В РПЦ объяснили, когда можно изымать детей из семьи

Причиной для изъятия детей из семьи может быть только домашнее насилие, а вот материальные проблемы — не повод для этого. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Единственным критерием может быть домашнее насилие», — сказал митрополит Иларион в «Россия 24», отвечая на вопрос о допустимости изъятия детей. В качестве примера он привел семьи, где родители-алкоголики регулярно подвергают детей насилию. По его словам, если жизни и здоровью ребенка угрожает опасность, это серьезная причина для того, чтобы забрать его из семьи.
При этом нищета не является причиной для того, чтобы родители лишались своих детей, считает митрополит. По его мнению, материальные проблемы — повод позаботиться о такой семье и создать условия для развития детей.
Иларион также выразил мнение, что органы опеки зачастую не справляются со своими обязанностями или подходят к ним формально. «Мы очень часто слышим о том, что произошла какая-то трагедия в семье, и при этом органы опеки на эту семью не обращали никакого внимания», — сказал представитель РПЦ.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила серьезно реформировать систему органов опеки в РФ, пишет агентство Nation News. По ее словам, на работу служб увеличилось число жалоб, сообщает RT.
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