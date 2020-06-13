В РПЦ объяснили, когда можно изымать детей из семьи

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Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила серьезно реформировать систему органов опеки в РФ, пишет агентство Nation News . По ее словам, на работу служб увеличилось число жалоб, сообщает RT .

Иларион также выразил мнение, что органы опеки зачастую не справляются со своими обязанностями или подходят к ним формально. «Мы очень часто слышим о том, что произошла какая-то трагедия в семье, и при этом органы опеки на эту семью не обращали никакого внимания», — сказал представитель РПЦ.

При этом нищета не является причиной для того, чтобы родители лишались своих детей, считает митрополит. По его мнению, материальные проблемы — повод позаботиться о такой семье и создать условия для развития детей.

«Единственным критерием может быть домашнее насилие», — сказал митрополит Иларион в «Россия 24», отвечая на вопрос о допустимости изъятия детей. В качестве примера он привел семьи, где родители-алкоголики регулярно подвергают детей насилию. По его словам, если жизни и здоровью ребенка угрожает опасность, это серьезная причина для того, чтобы забрать его из семьи.

Причиной для изъятия детей из семьи может быть только домашнее насилие, а вот материальные проблемы — не повод для этого. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Единственной причиной для изъятия детей может быть насилие по отношению к ним Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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