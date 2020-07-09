Чеченку заставили извиняться в телеэфире за визит к колдунье

В Чечне ведут борьбу с колдовством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница города Гудермес (Чечня) Малкан Мадаева в эфире телеканала «Грозный» извинилась за то, что ходила к колдунье. До этого в доме женщины сотрудники ОВД провели обыск и обнаружили в нем предметы, указывающие на занятия черной магией.

Правоохранители обнаружили в доме чеченки несколько фотоснимков, которые били скреплены замком и проколоты иголками. Женщину и ее родственников доставили в отделение полиции на допрос, сообщает «Кавказский узел». В ходе разговора со следователями и представителями духовенства выяснилось, что Мадаева воспользовалась услугами незнакомки, так как сильно переживала из-за развода своей дочери. С помощью колдуньи женщина хотела вновь воссоединить супругов.

В свою очередь специалист Исламского центра Рамзан Раджапов, заявил, что женщина сделала «колдовство», чтобы «убить человека». Второй священник заявил, что Мадаева загубила здоровье зятя своими намерениями. «Ты его тут связала, дала сделать все, он теперь испытывает большие проблемы со здоровьем. Не жалко его?» — спросил духовник женщину. Чеченка поклялась, что больше не будет заниматься магией. она также рассказала, что дочь вернулась к мужу «не по причине того, что было сделано, а все в руках Всевышнего». «Я раскаиваюсь. Прошу меня простить, больше [подобного] не допущу», — цитирует слова женщины издание.

С июля прошлого года в Чечне объявили негласную войну людям, оказывающим оккультные услуги. На телевидении выходят репортажи, в которых жители республикуи раскаиваются в том, что занимаются колдовством. До этого в Чечне была распространена практика извинений перед главой республики Рамзаном Кадыровом за посты в социальных сетях, слезы мужчин на свадьбе, радость на пожаре и так далее. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев предположил, что практика извинений жителей за нарушение различных традиций может увеличить политический вес Кадырова.