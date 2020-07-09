Европейскме музеи теряют по 600 тысяч евро каждую неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть перешли к небольшому снижению на фоне данных по запасам энергоресурсов в США. На сегодня цена за баррель Brent составляет 43,23 (-0,14%). Марка нефти WTI торгуется по 40,78 доллара за баррель (-0,29%).

Рубль несколько дней подряд падал, но к закрытию Московской биржи начал показывать небольшой рост по отношению к мировым валютам. К 9 июля доллар подешевел относительно российской валюты. Он торгуется по 71,11 рубля (-0,36), евро стоит 80,59 (-0,04).

Ситуация в России

Потребительские цены в России в июне выросли на 0,2% по сравнению с маем, а с начала 2020 года средняя стоимость товаров увеличилась на 2,6%. Из продуктов больше всего подорожали картофель (+21%) и яблоки (+15%), а на лимоны (-29%) и помидоры (-23%) цены упали. В Национальном союзе производителей плодов и овощей считают, что повышение стоимости может быть связано с задержками поставок из-за коронавируса и поздним созреванием урожая.

Более 1,5 млн российских пенсионеров могут рассчитывать в этом году на единовременную выплату в сумме 12 700 рублей в рамках программы накопительного пенсионного страхования. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, что когда у пожилых людей накапливается минимальная сумма, то ее можно получить сразу или по частям.

В резервный фонд правительства России переведены 1 млрд 168 млн рублей из средств национального проекта «Культура», сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова. Ранее деньги планировалось потратить на модернизацию кинозалов , а также организацию фестивалей и выставок.

Средняя стоимость авиабилета туда-обратно на перелеты по России этим летом оказалась на 28% ниже, чем летом 2019 года. Средняя стоимость билета составила чуть более 11 тыс. рублей. Число вакансий в туристической отрасли России на начало июля выросло в 3,5 раза по сравнению с последними неделями периода самоизоляции. Аналитики связали динамику с поздним началом туристического сезона в стране.

Что происходит в мире

Евросоюз хочет ввести налог на все товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Введение налога создаст преимущество для Саудовской Аравии перед Россией, так как во время добычи энергоресурсов первая выбрасывает вдвое меньше углерода.

Министр финансов Британии Риши Сунак сообщил, что планируется направить 30 млрд фунтов стерлингов на борьбу с безработицей . Деньги пойдут на выплаты работодателям, создание рабочих мест и снижение налогов для туристического сектора.

Председатель Сети европейских музейных организаций Давид Вильом сообщил, что крупные европейские музеи из-за пандемии теряют 600 тысяч евро в неделю . За два месяца они лишились примерно 80% дохода.

В Венесуэле за шесть месяцев 2020 года инфляция превысила 500% . В годовом выражении рост цен составил 3 524%.

Прогнозы, мнения экспертов

Почти две трети россиян планируют летом текущего года потратить на отдых меньше , чем в прошлые годы, при этом его бюджет готовы увеличить лишь 1% граждан. Согласно данным исследования банка «Открытие», большая часть опрошенных россиян собирается потратить на отпуск менее 50 тысяч рублей.

Во втором полугодии тарифы на мобильную связь могут увеличиться в среднем на 14%. Как сообщает информационно-аналитическое агентство Content Review, подорожание услуг связи станет особенно заметным на фоне снижения доходов населения.

Намерение россиян открыть свой бизнес не изменилось вследствие кризиса. Согласно опросу IFORS Researсh, 14% жителей нашей страны рассматривают для себя такую возможность, что соответствует статистике прошлого года.

Автолавки — мобильные пункты торговли, обеспечивающие небольшие деревни товарами первой необходимости, — предложили освободить от уплаты налогов . Депутат Госдумы Василий Власов подчеркнул, что им необходимо оказать поддержку со стороны государства, так как такие магазины обладают крайне низкой рентабельностью.

Совет по правам человека при президенте РФ выступил за отмену штрафов за нарушения самоизоляции, если у этих нарушений не было серьезных последствий. Они считают, что прощение штрафов никак не повлияет на распространение коронавируса, но значительно улучшит благосостояние семей.

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