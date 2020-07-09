Цены на нефть перешли к небольшому снижению на фоне данных по запасам энергоресурсов в США. На сегодня цена за баррель Brent составляет 43,23 (-0,14%). Марка нефти WTI торгуется по 40,78 доллара за баррель (-0,29%).
Рубль несколько дней подряд падал, но к закрытию Московской биржи начал показывать небольшой рост по отношению к мировым валютам. К 9 июля доллар подешевел относительно российской валюты. Он торгуется по 71,11 рубля (-0,36), евро стоит 80,59 (-0,04).
Ситуация в России
Потребительские цены в России в июне выросли на 0,2% по сравнению с маем, а с начала 2020 года средняя стоимость товаров увеличилась на 2,6%. Из продуктов больше всего подорожали картофель (+21%) и яблоки (+15%), а на лимоны (-29%) и помидоры (-23%) цены упали. В Национальном союзе производителей плодов и овощей считают, что повышение стоимости может быть связано
Более 1,5 млн российских пенсионеров могут рассчитывать в этом году на единовременную выплату в сумме 12 700 рублей в рамках программы накопительного пенсионного страхования. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, что когда у пожилых людей накапливается минимальная сумма, то ее можно получить сразу или по частям.
В резервный фонд правительства России переведены 1 млрд 168 млн рублей из средств национального проекта «Культура», сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова. Ранее деньги
Средняя
Что происходит в мире
Евросоюз хочет ввести налог на все товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Введение налога создаст преимущество для Саудовской Аравии перед Россией, так как во время добычи энергоресурсов первая выбрасывает вдвое меньше углерода.
Министр финансов Британии Риши Сунак сообщил, что планируется направить
Председатель Сети европейских музейных организаций Давид Вильом сообщил, что крупные европейские музеи из-за пандемии теряют
В Венесуэле за шесть месяцев 2020 года
Прогнозы, мнения экспертов
Почти две трети россиян планируют летом текущего года
Во втором полугодии
Намерение россиян
Автолавки — мобильные пункты торговли, обеспечивающие небольшие деревни товарами первой необходимости, — предложили
Совет по правам человека при президенте РФ выступил за отмену штрафов за нарушения самоизоляции, если у этих нарушений не было серьезных последствий. Они считают, что прощение штрафов никак не повлияет на распространение коронавируса, но значительно улучшит благосостояние семей.
Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.