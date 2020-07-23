Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца
Российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
О смерти Абдулманапа Нурмагомедова, как напоминает RT, стало известно 3 июля. До этого он заразился коронаввирусом, находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Мужчину похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.