Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 22 Июл 2020 в 2:22 PDT

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О смерти Абдулманапа Нурмагомедова, как напоминает RT , стало известно 3 июля. До этого он заразился коронаввирусом, находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Мужчину похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

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