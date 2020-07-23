22 июля 2020

Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова, как напоминает RT, стало известно 3 июля. До этого он заразился коронаввирусом, находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Мужчину похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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