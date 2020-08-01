По словам Максима Решетникова, информация о новом налоге появилась в СМИ по ошибке Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Власти РФ не обсуждают введение единого оборотного налога. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Ни на каких правительственных уровнях тема, что будет введен новый налог, „кипящая“ в СМИ 1 августа, не обсуждалась и не готовилась к обсуждению», — написал Решетников в своем Instagram. По его словам, ложная информация появилась в СМИ по ошибке.

СМИ обратили внимание, что на портале нормативных и правовых актов опубликовали документ о введении единого оборотного налога в размере 6,2% (вместо НДС, НДФЛ, налога на прибыль, страховых взносов в фонды и налога на имущества). Предполагалось, что новый налог создаст равенство налогообложения. В Минэкономразвития пояснили, что предложение поступило от гражданина и должно было быть учтено при работе над проектом. В текущей редакции документа такого положения нет.

Ранее Минфин России предложил ввести в стране налог на роботов, а собранные деньги направлять в специально созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. Инициатива связана с тем, что следствием роботизации в ближайшем будущем произойдет резкий рост безработицы.

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