Уткин рассказал о жизни на яхте Абрамовича

Роман Абрамович ведет на яхте «дачный» образ жизни Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Спортивный комментатор Василий Уткин поведал о том, как ему жилось на яхте бизнесмена Романа Абрамовича. На своем YouTube-канале Уткин раскрыл беседы гостей олигарха, а также раскритиковал еду и вино.

Уткин сообщил, что в 2004 году во время Чемпиона Европы по футболу в Португалии тесно общался с бизнесменом. У Абрамовича тогда были две яхты, которые он сам л«лодками» и на них всегда было много гостей. По словам Уткина, пребывание на яхтах очень сильно напоминало «дачную жизнь»: с утра гости обсуждали то, что им будет подано на обед. «Люди утром обсуждают, что мы будем делать сегодня с обедом, а вчера соседи ходили на рыбалку, и у них есть сом, кажется, они собираются варить уху», — цитирует слова комментатора «Московский комсомолец». Спорткомментатор также отметил, что однажды за ужином им подали очень простую «домашнюю еду» и «не супердорогое вино».

Уткин отмечает, что гости олигарха много шутят, общаются с ним достаточно близко и «в ироничной, но вежливой» манере. Чувство юмора Абрамовича спортивный комментатор оценил «гораздо выше среднего». Он отметил, что тот одинаково общается как с высокими гостями, так и с прислугой. В пример он привел историю со съемками. Бизнесмен сфотографировался с посудомойкой, которая работала на его яхте. Олигарха, по словам Уткина, не смутило то, что у женщины была промокшая в районе груди футболка.

В 2011 году Абрамович решил одолжить одну из своих яхт для благой цели: его подопечный, 32-летний полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси», Фрэнк Лэ?мпард сделал на ней предложение своей возлюбленной Кристин Бликли. После развода со своей супругой Дарьей Жуковой в 2017 году, Абрамовича часто видели в одиночестве на своей шикарной яхте. Портал Super.ru писал, что Абрамович «наслаждается» холостяцкой жизнью на своей яхте за 312 миллионов фунтов на французском побережье.