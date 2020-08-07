США обвинили «связанных с Кремлем лица» во вмешательстве в выборы

Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в выборы, которые должны пройти в Соединенных Штатах. Об этом заявил руководитель Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильям Эванина.
По его словам, РФ хочет «очернить» бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена. Кроме того, по мнению Эванина, некие «связанные с Кремлем лица продвигают кандидатуру нынешнего президента США Дональда Трампа в социальных сетях и на российском телевидении».
«В преддверии выборов в США в 2020 году другие государства продолжат использовать скрытые и явные меры влияния в своих попытках воздействовать на предпочтения и взгляды американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в США и подорвать уверенность американцев в нашем демократическом процессе», — цитирует Эванина ТАСС.
Ранее Госдепартамент США подтвердил CMC-рассылку среди россиян. В рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию») гражданам предлагали 10 миллионов рублей за информацию о вмешательстве в американские выборы.
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