07 августа 2020

США обвинили «связанных с Кремлем лица» во вмешательстве в выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
РФ хочет «очернить» бывшего вице-президента США и кандидата от демократов Джозефа Байдена, заявил Уильям Эванина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в выборы, которые должны пройти в Соединенных Штатах. Об этом заявил руководитель Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильям Эванина.

По его словам, РФ хочет «очернить» бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена. Кроме того, по мнению Эванина, некие «связанные с Кремлем лица продвигают кандидатуру нынешнего президента США Дональда Трампа в социальных сетях и на российском телевидении».

«В преддверии выборов в США в 2020 году другие государства продолжат использовать скрытые и явные меры влияния в своих попытках воздействовать на предпочтения и взгляды американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в США и подорвать уверенность американцев в нашем демократическом процессе», — цитирует Эванина ТАСС.

Ранее Госдепартамент США подтвердил CMC-рассылку среди россиян. В рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию») гражданам предлагали 10 миллионов рублей за информацию о вмешательстве в американские выборы.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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