Избранный президент США Дональд Трамп представил свой новый инаугурационный портрет. Он был опубликован в официальном аккаунте его кампании в соцсети X. На портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что стало предметом активных обсуждений среди пользователей.
В сообщении кампании в соцсети X, сопровождающем фотографию, указано: «Сорок седьмой». Пользователи соцсетей начали активно обсуждать изменения в выражении лица Трампа по сравнению с его портретом на предыдущий президентский срок, на котором он улыбался. Некоторые нашли схожие черты между образом Тампа и персонажем Сон Ки Хуном из сериала «Игра в кальмара», который также изменил свое выражение лица в новом сезоне.
В начале ноября 2024 года Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Таким образом, после инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года, республиканец станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Тогда же нынешний американский глава Джо Байден окончательно уйдет с поста лидера штатов.
В период президентства Джо Байдена, Дональд Трамп стал объектом многочисленных обвинений, включая сексуальное насилие и клевету. Также он оказался втянут в судебные процессы по обвинениям в мошенничестве и нелегальном хранении конфиденциальных документов. В прошлом году Трамп едва не стал жертвой покушения на свою жизнь.
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