Трамп сменил белоснежную улыбку на жесткий взгляд для портрета для инаугурации. Фото

Трамп опубликовал свой инаугурационный портрет
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Трамп выложил новый портрет для инаугурации
Трамп выложил новый портрет для инаугурации Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп представил свой новый инаугурационный портрет. Он был опубликован в официальном аккаунте его кампании в соцсети X. На портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что стало предметом активных обсуждений среди пользователей.

В сообщении кампании в соцсети X, сопровождающем фотографию, указано: «Сорок седьмой». Пользователи соцсетей начали активно обсуждать изменения в выражении лица Трампа по сравнению с его портретом на предыдущий президентский срок, на котором он улыбался. Некоторые нашли схожие черты между образом Тампа и персонажем Сон Ки Хуном из сериала «Игра в кальмара», который также изменил свое выражение лица в новом сезоне. 

В начале ноября 2024 года Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Таким образом, после инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года, республиканец станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Тогда же нынешний американский глава Джо Байден окончательно уйдет с поста лидера штатов.

Слева – новый портрет, а справа – старый
Слева – новый портрет, а справа – старый
Фото:

В период президентства Джо Байдена, Дональд Трамп стал объектом многочисленных обвинений, включая сексуальное насилие и клевету. Также он оказался втянут в судебные процессы по обвинениям в мошенничестве и нелегальном хранении конфиденциальных документов. В прошлом году Трамп едва не стал жертвой покушения на свою жизнь.

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Избранный президент США Дональд Трамп представил свой новый инаугурационный портрет. Он был опубликован в официальном аккаунте его кампании в соцсети X. На портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что стало предметом активных обсуждений среди пользователей. В сообщении кампании в соцсети X, сопровождающем фотографию, указано: «Сорок седьмой». Пользователи соцсетей начали активно обсуждать изменения в выражении лица Трампа по сравнению с его портретом на предыдущий президентский срок, на котором он улыбался. Некоторые нашли схожие черты между образом Тампа и персонажем Сон Ки Хуном из сериала «Игра в кальмара», который также изменил свое выражение лица в новом сезоне.  В начале ноября 2024 года Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Таким образом, после инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года, республиканец станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Тогда же нынешний американский глава Джо Байден окончательно уйдет с поста лидера штатов. В период президентства Джо Байдена, Дональд Трамп стал объектом многочисленных обвинений, включая сексуальное насилие и клевету. Также он оказался втянут в судебные процессы по обвинениям в мошенничестве и нелегальном хранении конфиденциальных документов. В прошлом году Трамп едва не стал жертвой покушения на свою жизнь.
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