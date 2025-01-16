Картаполов дал информацию о новой волне мобилизации в России

Потребности в новой волне мобилизации в РФ нет благодаря активному добровольному контрактничеству. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ВС РФ успешно продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО) на десятках направлениях.
«Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», — сказал Картаполов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что в зоне проведения СВО российские войска успешно продвигаются на десятках направлениях.
Глава комитета Госдумы по обороне также добавил, что ежедневно около 1000 человек добровольно подписывают контракты с Минобороны РФ, что способствует укреплению личного состава без необходимости дополнительной мобилизации. Картаполов уточнил, что Вооруженные силы РФ полностью обеспечиваются всем необходимым.
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