Картаполов дал информацию о новой волне мобилизации в России

Картаполов заявил об отсутствии причин проведения новой мобилизации
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Сейчас у РФ нет необходимости в мобилизации, заявил Картаполов
Сейчас у РФ нет необходимости в мобилизации, заявил Картаполов Фото:
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Потребности в новой волне мобилизации в РФ нет благодаря активному добровольному контрактничеству. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ВС РФ успешно продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО) на десятках направлениях. 

«Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», — сказал Картаполов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что в зоне проведения СВО российские войска успешно продвигаются на десятках направлениях. 

Глава комитета Госдумы по обороне также добавил, что ежедневно около 1000 человек добровольно подписывают контракты с Минобороны РФ, что способствует укреплению личного состава без необходимости дополнительной мобилизации. Картаполов уточнил, что Вооруженные силы РФ полностью обеспечиваются всем необходимым.

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Потребности в новой волне мобилизации в РФ нет благодаря активному добровольному контрактничеству. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ВС РФ успешно продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО) на десятках направлениях.  «Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», — сказал Картаполов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что в зоне проведения СВО российские войска успешно продвигаются на десятках направлениях.  Глава комитета Госдумы по обороне также добавил, что ежедневно около 1000 человек добровольно подписывают контракты с Минобороны РФ, что способствует укреплению личного состава без необходимости дополнительной мобилизации. Картаполов уточнил, что Вооруженные силы РФ полностью обеспечиваются всем необходимым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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