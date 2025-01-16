Планы России по терактам и завершению СВО: что Песков рассказал журналистам

Позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сформулированная российским лидером Владимиром Путиным позиция, касаемая прекращения проведения ВС РФ специальной военной операции (СВО), последовательна и предельно ясна. Кремль и дальше будет ее придерживаться. О чем еще Песков рассказал журналистам — в материале URA.RU.
Урегулирование конфликта на Украине
Позиция России по урегулированию конфликта на Украине, сформулированная российским лидером, остается неизменной и четко определенной, заявил Дмитрий Песков. «Эта наша позиция последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Обвинения Польши
Пресс-секретарь президента в ходе беседы с журналистами опроверг заявления польского премьер-министра Дональда Туска о планировании Россией воздушных терактов. Песков назвал подобные обвинения бездоказательными, отметив, что для польской политики они не новы. «Еще одно бездоказательное обвинение России. Польша известна такими обвинениями», — сообщил он.
Когда Россия начнет поставлять газ Приднестровью
По словам Пескова, Россия готова начать поставки газа в Приднестровье, но для этого необходимо решить ряд логистических вопросов. Он уточнил, что сейчас поставки упираются в бездействие со стороны Молдовы. «Логистически здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечат подачу газа и контрактование со стороны Молдовы», — заявил представитель Кремля.
Роль России в конфликте Израиля и ХАМАС
Россия не приничала участие в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. Как отметил Песков, Москва приветствует любые соглашения, приводящие к прекращению огня и улучшению ситуации в регионе. «Россия не принимала участия в этом процессе. Давайте дождемся финализации», — заявил пресс-секретарь главы РФ, отвечая на вопрос журналистов.
Медпомощь волонтерам в Краснодарском крае
По словам Пескова, президент Путин осведомлен о том, что 146 волонтеров, занимавшихся устранением последствий чрезвычайной ситуации в Черном море, обратились за медицинской помощью из-за интоксикации. Представитель Кремля отметил, что добровольцы «проявляют самоотверженность» в своей работе, и они будут обеспечены всей необходимой медицинской помощью. «Конечно, те, кто так самоотверженно работают, могут подвергаться вредному влиянию <...> вся необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться», — сообщил Песков журналистам.
Планы Запада на захват территорий Белоруссии
Россия не оставит в беде Белоруссию, если Запад совершит попытку захвата ее приграничных территорий. По словам Пескова, Москва несет обязательства по обеспечению безопасности своего союзника.
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