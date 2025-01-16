Подросток напал на учеников школы в Словакии, двое погибли

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В Словакии подросток напал на учеников в школе, передает TAЗ
В Словакии подросток напал на учеников в школе, передает TAЗ Фото:

В Словакии ученик напал с ножом на учащихся. Погибли как минимум два человека. Об этом сообщил телеканал TA3. Трагедия произошла в средней школе в Спишской Старой Весе. 

«Трагическое нападение произошло в четверг (16 января) <...> в средней школе в Спишской Старой Весе. На учеников напали с ножом в здании школы», — сообщает телеканал TA3. По данным полиции, подозреваемый напал на учителя и двух одноклассников. Погибли как минимум два человека. На месте происшествия работают экстренные службы, ведется интенсивное расследование.

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В Словакии ученик напал с ножом на учащихся. Погибли как минимум два человека. Об этом сообщил телеканал TA3. Трагедия произошла в средней школе в Спишской Старой Весе.  «Трагическое нападение произошло в четверг (16 января) <...> в средней школе в Спишской Старой Весе. На учеников напали с ножом в здании школы», — сообщает телеканал TA3. По данным полиции, подозреваемый напал на учителя и двух одноклассников. Погибли как минимум два человека. На месте происшествия работают экстренные службы, ведется интенсивное расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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