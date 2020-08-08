Эвелина Бледанс заявила, что может прожить на 1000 рублей в месяц

Актриса Эвелина Бледанс уверена, что сможет прожить в течение месяца на одну тысячу рублей. Она считает, что если у нее будет тяжелая ситуация, то ей помогут простые россияне.
«На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут», — сказала она в интервью «Пятому каналу». При этом она пожелала всем «побольше» денег.
Также Бледанс поддержала бывшую гимнастку Ляйсан Утяшеву, которая сказала, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По словам Бледанс, этой суммы достаточно для комфортной жизни.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Юрий Лоза усомнились в том, что Утяшева смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Пригожин объяснил, что эту сумму он тратит на оплату коммунальных услуг, передает агентство Nation News.
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