13 августа 2020

Мэр Екатеринбурга изменил планы на конец лета и оставляет город

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Октябрьскому району. Екатеринбург, высокинский александр, екатеринбургский театр кукол
Отпуск Александра Высокинского продлится до 24 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский с 17 августа уходит в недельный отпуск, рассказали URA.RU источники в городской администрации. При этом ранее мэр неоднократно в кулуарах и публично озвучивал, что отменил отдых из-за пандемии коронавируса и насущных хозяйственных вопросов (в том числе подготовки транспортной реформы).

Пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов подтвердил информацию. «Да, возможно, Александр Геннадьевич возьмет неделю отпуска — ему действительно нужно отдохнуть», — сказал Карманов, отказавшись уточнять, где именно Высокинский проведет это время. «Это личная информация», — объяснил он в разговоре с URA.RU.

Предыдущий отпуск Высокинского (составивший две недели и ставший для него первым за время руководства администрацией) пришелся на начало февраля этого года. По информации агентства, градоначальник провел его за пределами региона. Его обязанности исполнял первый вице-мэр Александра Ковальчик, пребывание которого на этом посту едва не закончилось роспуском команды Высокинского.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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