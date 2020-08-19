В России снова выросло число заболевших коронавирусом

Новые больные появились во всех регионах России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом снова возросло. При этом количество выздоровевших продолжает превышать количество новых больных, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 4 828 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — сказано в официальном telegram-канале оперштаба. При этом вчера новых больных было на сотню меньше — 4 748. За сутки выписали из больниц 6 795 человек. Также зафиксировано 117 летальных случаев.

Самая большая заболеваемость в Москве (691 человек). Вторым в рейтинге оказался Санкт-Петербург (162 человека). На третье место вышла Московская область (151 человек). Немногим меньше зараженных оказалось в Свердловской (147 человек) и Нижегородской областях (138 человек).

Ни в одном из регионов УрФО, кроме Свердловской области, число новых заражений COVID-19 не превысило ста человек. С небольшим разрывом по количеству заболевших следом идут ХМАО (83 человека), ЯНАО (72 человека) и Челябинская область (71 человек). На четвертом и пятом местах Пермский край (61 человек) и Тюменская область (49 человек). Меньше всего людей заболели в Курганской области (24 человека).

18 августа количество выздоровевших возросло вдвое по сравнению с днем ранее. Также в России проведено уже более 33 миллионов тестов на коронавирус, уточняет RT.

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