19 августа 2020

Некоторым авто в России могут разрешить ездить по «выделенке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
Беспилотники могут быть приравнены к общественному транспорту, рассказал представитель НТИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России со следующего года могут разрешить ездить по выделенным полосам беспилотным автомобилям. Об этом журналистам рассказал представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

По его словам, беспилотники могут быть приравнены к общественному транспорту, а искусственный интеллект сможет проще взаимодействовать с другими водителями на дороге. «Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить», — рассказали в НТИ РИА «Новостям». Отмечается, что данная мера может стать временной, поскольку в России планируется внедрение сервисной телематической платформы «Автодата», с помощью которой беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно.

Ранее в НТИ сообщили о том, что в 2025 году в России появятся воздушные беспилотные такси, которые будут перевозить пассажиров на расстояние до 500 километров. Новый вид транспорта будет создан для городов-миллионников, а также для больших по площади регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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