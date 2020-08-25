25 августа 2020
24 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 26 августа. В Тобольске готовятся к приезду Путина, Тюмень стала вторым городом России

© Служба новостей «URA.RU»
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Видеообращение Владимира Путина. Москва, путин на экране
Перед приездом Путина в городе снесли все старые остановки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске снесли остановочные комплексы, и сменится главврач областной больницы — Тюмень стала лидером среди городов России. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:

В Тобольске сменится руководитель облбольницы

  • Руководство областной больницы №3 Тобольска, в частности главврач Марат Баширов покинет свое кресло уже 1 сентября. Причиной стало его повышение. По словам источника, его могут перевести в скандальный тюменский «Медгород».

К приезду президента в Тобольске снесли все старые остановки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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