Перед приездом Путина в городе снесли все старые остановки
В Тобольске снесли остановочные комплексы, и сменится главврач областной больницы — Тюмень стала лидером среди городов России. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:
В Тобольске сменится руководитель облбольницы
- Руководство областной больницы №3 Тобольска, в частности главврач Марат Баширов покинет свое кресло уже 1 сентября. Причиной стало его повышение. По словам источника, его могут перевести в скандальный тюменский «Медгород».
К приезду президента в Тобольске снесли все старые остановки
- В Тобольске накануне запланированного визита президента РФ Владимира Путина массово снесли все старые остановки, и горожане остались без скамеек и защиты от ветра и дождя.
Известный урбанист включил Тюмень в список лучших городов
- Тюмень попала в топ-2 лучших городов страны по версии подписчиков Ильи Варламова, который устроил на своей странице в Instagram голосование. В итоге, лучшими оказались два города: Белгород и Тюмень.
В Тюмени в одном месте открылись бары
- В Тюмени впервые с начала карантина, в центре города одновременно открылись 12 баров, куда устремились сотни горожан.
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