Журнал Forbes составил рейтинг крупнейших частных организаций в России. Второе место из 200 в списке заняла нефтедобывающая компания «Сургутнефтегаз».
«Выручка „Сургутнефтегаза“ в 2019 году составила 1814 млрд рублей», — сообщает издание. По информации Forbes, к концу года почти 3 трлн рублей находилось на счетах и депозитах компании, при этом большая часть средств размещена в иностранной валюте. Самой богатой частной компанией стал Лукойл, который в прошлом году заработал 7841 млрд рублей.
На 15 месте оказался Магнитогорский металлургический комбинат, заработавший 514,6 млрд рублей. 25-е место заняла челябинская сеть алкомаркетов «Красное и Белое» (выручка 344 млрд). Пермский «Уралкалий», занимающийся производством калийных удобрений, заработал более 180 млрд рублей и занял 52-е место в рейтинге.
Группа «Синара» из Екатеринбурга заработала на транспортном машиностроении 161,5 млрд рублей (64-е место). Свердловские «Русская медная компания» (выручка 159 млрд) и УГМК (155 млрд) заняли 66 и 67 места соответственно. Крупнейший в мире производитель титана — корпорация ВСПМО-АВИСМА из Верхней Салды — занял 110-е место в списке (выручка 105,4 млрд). Следом идет екатеринбургская компания «Элемент-Трейд», которая управляет сетью магазинов самообслуживания «Монетка» (выручка почти 104 млрд).
Также в список попали авиакомпании «Уральские авиалинии» (88,5 млрд) и «Ютэйр» из ХМАО (86,3 млрд), «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга (78,8 млрд), Челябинский электрометаллургический комбинат (55,6 млрд) и химический завод «Метафракс» Пермского края (54,6 млрд).
Ранее Forbes публиковал список самых богатых звезд. Рейтинг возглавил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Также издание называло самых высокооплачиваемых футболистов мира, пишут «Дни.ру».
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