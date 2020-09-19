Сестра Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Михаил Борисов госпитализирован в Москве с воспалением легких Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Информация о смерти ведущего телепрограммы «Русское лото» Михаила Борисова является недостоверной. Об этом журналистам рассказала его сестра Нина Борисова.

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — цитирует ее «АГН Москва».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате транспортировки у Борисова наступила клиническая смерть. Михаил Борисов госпитализирован в Москве с воспалением легких. По предварительным данным, у него коронавирусная инфекция.