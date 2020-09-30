Свердловский чемпион UFC оказался сильнее Конора МакГрегора

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Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр
Петр Ян занимает 10 место в рейтинге сильнейших бойцов планеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) из екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян обошел знаменитого ирладского бойца Конора МакГрегора в рейтинге сильнейших бойцов планеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральской бойцовской команды.

«Сегодня ночью лига опубликовала обновленные рейтинги — Ян поднялся на одну строчку и стал десятым. Теперь чемпион UFC обходит Конора МакГрегора (бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе, — прим. ред.), который занимает 11-ю позицию, а также топового легковеса Тони Фергюсона», — говорится в сообщении.

Рейтинг выстраивается вне зависимости от весовой категории. В нем российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов находится на втором месте и уступает только американскому чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу.

Петр Ян попал в рейтинг в июле 2020 года после победы над бразильцем Жозе Альдо в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Следующий бой уральского чемпиона запланирован на декабрь. Ян провел трехнедельные сборы в Дагестане, а сейчас находится в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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