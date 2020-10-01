В двух больницах области до сих пор не включили отопление
Сотрудники онкодиспансера уходят на больничные — в двух райбольницах области нет отопления — депутатов принудили голосовать за скандального председателя думы — два предприятия задолжали работникам более 36 млн рублей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:
Курганские медики массово заболели пневмонией
- Около 10 сотрудников Курганского областного онкологического диспансера ушли на больничные с пневмонией. Карантин в учреждении пока не вводится.
В двух райбольницах области отсутствует отопление
- Пациенты двух центральных районных больниц области проходят лечение без отопления. Медучреждения не подключают к теплу из-за долгов.
Депутатов заставили голосовать за неугодного спикера
- В думе Звериноголовского района выборы спикера прошли со скандалом. Депутаты заявили, что их заставили выбрать спикером бывшего директора школы Татьяну Аргинбаеву,
- Ранее ее уволили после забастовки учителей из-за невыплат зарплат.
465 работников предприятий не могут получить деньги за работу
- Два курганских предприятия задолжали 465 сотрудникам 36,3 млн рублей. Обе компании на сегодняшний день признаны банкротами.
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