01 октября 2020
30 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 2 октября. Медики ушли на больничные, сотрудники предприятий не могут получить заработанные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, больничный коридор, больница
В двух больницах области до сих пор не включили отопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники онкодиспансера уходят на больничные — в двух райбольницах области нет отопления — депутатов принудили голосовать за скандального председателя думы — два предприятия задолжали работникам более 36 млн рублей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:

Курганские медики массово заболели пневмонией

В двух райбольницах области отсутствует отопление

  • Пациенты двух центральных районных больниц области проходят лечение без отопления. Медучреждения не подключают к теплу из-за долгов.

Депутатов заставили голосовать за неугодного спикера

465 работников предприятий не могут получить деньги за работу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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