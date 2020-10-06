Московский адвокат едет в Екатеринбург защищать экс-главу УМВД

Московский адвокат Алан Гамазов приедет в столицу Среднего Урала защищать бывшего главу УМВД Екатеринбурга генерал-майора полиции Игоря Трифонова. Об этом сообщил URA.RU адвокат.
«Трифонов решил, что его защиту и дальше осуществлять буду я, без участия екатеринбуржцев», — сообщил URA.RU Алан Гамазов. По словам адвоката, он приедет в Екатеринбург в течение недели.
Ранее URA.RU писало, что Игоря Трифонова этапировали из СИЗО № 4 Москвы в ИК № 13 для бывших силовиков в Нижнем Тагиле, где он будет содержаться в помещение функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Здесь же содержится его подельник — бывший заместитель председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олег Коноплев.
По версии следствия, Коноплев был посредником в передаче взятки в 7,5 млн рублей Трифонову за возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения.
URA.RU сообщало, что 20 сентября Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца генерала Игоря Трифонова. Ранее источник URA.RU сообщил о задержании генерала. Коноплев был арестован 24 сентября после того, как в течение недели скрывался от следствия на конспиративной квартире.
Показания на Трифонова дал бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу майор Эдуард Воронин по кличке Ягненок. Он также дал показания на бывшего замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка, которого суд приговорил к 8,5 годам колонии.
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