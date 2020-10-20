Украина построит военные базы в Черном море

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский рассказал, что не планирует сокращать финансирование армии Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Киев начнет строить военно-морские базы в водах Черного моря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона», — передает ТАСС со ссылкой на Зеленского. Он подчеркнул, что финансирование армии Украины не сократится. В 2020 году бюджет на армию стал рекордным, подчеркнул глава Украины. Также он назвал изменой распространение слухов о сокращении финансирования министерства обороны страны.

Ранее заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников рассказал, что в регионе нужно создавать «новые альянсы», передает RT. Это необходимо, чтобы решить проблему противостояния на Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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