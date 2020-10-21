Саша Спилберг рассказала, как бороться с эмоциональным выгоранием

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Саша Спилберг «перезагружается» во время путешествий Фото: Instagram Саши Спилберг

Путешествия и уединение с природой помогают справиться с эмоциональным выгоранием и стрессом. Об этом рассказала блогер Саша Спилберг.

«Путешествия помогают мне перезарядиться и вдохновить себя на любые дальнейшие шаги, ведь моменты уединения с природой так ценны для человека, живущего в городе и постоянной суете», — написала Спилберг в Instagram.

Блогер снимает стресс походами в баню. Также Спилберг любит смотреть на облака из иллюминатора самолета и любоваться видами из окна машины.

Ранее сообщалось, что Саша Спилберг переболела коронавирусом, напоминает «Пятый канал». Вместе с Сашей COVID перенес ее молодой человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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