Саша Спилберг рассказала, как бороться с эмоциональным выгоранием

Путешествия и уединение с природой помогают справиться с эмоциональным выгоранием и стрессом. Об этом рассказала блогер Саша Спилберг.
«Путешествия помогают мне перезарядиться и вдохновить себя на любые дальнейшие шаги, ведь моменты уединения с природой так ценны для человека, живущего в городе и постоянной суете», — написала Спилберг в Instagram.
Блогер снимает стресс походами в баню. Также Спилберг любит смотреть на облака из иллюминатора самолета и любоваться видами из окна машины.
Ранее сообщалось, что Саша Спилберг переболела коронавирусом, напоминает «Пятый канал». Вместе с Сашей COVID перенес ее молодой человек.
Подписывайтесь на URA.RU в