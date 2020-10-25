«Медуза» рассказала о новом бизнесе сестры премьера Мишустина

Сестра Мишустина и ее супруг являются совладельцами элитного ресторана в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сестра премьер-министра Михаила Мишустина и ее супруг Александр Удодов являются совладельцами нового ресторана «Simach в Недальнем» в Москве. Об этом сообщает «Медуза».

«Совладельцами московского ресторана „Simach в Недальнем“, открытого модельером Денисом Симачевым и ресторатором Аркадием Новиковым, являются сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталия Стенина и ее муж бизнесмен Александр Удодов», — пишет издание. Журналисты обратили внимание на публикацию в телеграм-канале «Антиглянец» поста Дениса Симачева с QR-кодом, который в Москве с недавнего времени нужно получать при походе в клуб в ночное время. В сообщении о регистрации с QR-кодом, которое опубликовал Симачев, было указано и юридическое лицо «Simach в Недальнем» — ООО «Николия». По данным «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Николия», зарегистрированном в ноябре 2014 года, по 25% долей принадлежат Стениной и Удодову, и 50% — Аркадию Новикову.

Ранее Александр Удодов заявил, что за 10 лет выплатил налоги в сумме 500 миллионов рублей. Он отметил, что все эти годы декларировал все доходы и имущество. Удодов был вице-президентом нефтегазовой компании «Итера». Согласно открытым источникам, с 2008 года Удодов был женат на сестре Мишустина Наталии Стениной. В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование на своём youtube-канале о Мишустине и его семье.