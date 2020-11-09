Пассажирский самолет вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва

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Перелет Хабаровск-Москва, Шереметьево. Москва, аэропорт, аэрофлот, путешествия, авиация, шереметьево, отдых, терминал B, терминал б
Всего на борту находились 224 человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лайнер, выполнявший рейс Москва—Петропавловск-Камчатский, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за угрозы взрыва. Об этом журналистам сообщил осведомленный источник.

Всего на борту находились 224 человека. «Самолет рейсом Москва — Петропавловск-Камчатский вернулся в аэропорт Шереметьево после поступившей угрозы взрыва от неадекватного пассажира на борту», — пишет ТАСС. Лайнер сел в аэропорту вылета, его досмотрели специалисты. Выяснилось, что угроза взрыва оказалось ложной. Неадекватного пассажира сняли с рейса и доставили в отдел полиции для дальнейшего расследования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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