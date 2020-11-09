Пассажирский самолет вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва

Лайнер, выполнявший рейс Москва—Петропавловск-Камчатский, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за угрозы взрыва. Об этом журналистам сообщил осведомленный источник.
Всего на борту находились 224 человека. «Самолет рейсом Москва — Петропавловск-Камчатский вернулся в аэропорт Шереметьево после поступившей угрозы взрыва от неадекватного пассажира на борту», — пишет ТАСС. Лайнер сел в аэропорту вылета, его досмотрели специалисты. Выяснилось, что угроза взрыва оказалось ложной. Неадекватного пассажира сняли с рейса и доставили в отдел полиции для дальнейшего расследования.
Подписывайтесь на URA.RU в