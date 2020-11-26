Дзюба впервые поговорил с Черчесовым после интим-скандала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России 2015-2016: ФК
Станислав Черчесов обсудил с Артемом Дзюбой ситуацию, сложившуюся из-за секс-скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов и ее нападающий Артем Дзюба созвонились после скандала со слитым интимным видео футболиста. Тренер пожурил Дзюбу из-за случившегося, признался спортсмен журналистам. Это стало первым разговором тренера и спортсмена, детали которого стали известны широкой публике.

«Обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю», — рассказал Дзюба RT.

В остальном, нападающий решил сосредоточится футболе, сейчас он будет готовиться к мартовскому чемпионату Евро. Он также призвал всех объединиться для решения общих задач.

В начале ноября в сеть слили интимное видео с Артемом Дзюбой, напоминает агентство Nation news. Из-за этого скандала футболиста отстранили от участия в ноябрьских матчах. 19 ноября Россия проиграла Сербии с разгромным счетом 5:0, пишет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...