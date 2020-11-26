Дзюба впервые поговорил с Черчесовым после интим-скандала

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов и ее нападающий Артем Дзюба созвонились после скандала со слитым интимным видео футболиста. Тренер пожурил Дзюбу из-за случившегося, признался спортсмен журналистам. Это стало первым разговором тренера и спортсмена, детали которого стали известны широкой публике.
«Обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю», — рассказал Дзюба RT.
В остальном, нападающий решил сосредоточится футболе, сейчас он будет готовиться к мартовскому чемпионату Евро. Он также призвал всех объединиться для решения общих задач.
В начале ноября в сеть слили интимное видео с Артемом Дзюбой, напоминает агентство Nation news. Из-за этого скандала футболиста отстранили от участия в ноябрьских матчах. 19 ноября Россия проиграла Сербии с разгромным счетом 5:0, пишет телеканал 360.
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