В этой колонии сотрудника заставляли работать в подтвержденным коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В исправительной колонии № 10 Екатеринбурга, где содержится осужденный за убийство жены фотограф Дмитрий Лошагин, нечем лечить заболевших заключенных. Простуженных или с симптомами, схожими с проявлениями коронавируса, просто отправляют на постельный режим в бараках. Об этом сообщают источники агентства URA.RU в пенитенциарной системе.

«По 20-30 человек в день отправляют на постельный режим. Непонятно, коронавирус это или простуда, поскольку заболевших не тестируют. В местной аптеке даже парацетамола нет», — поделился инсайдер, знакомый с ситуацией. По его словам, люди в этом году заболевают больше, чем раньше. Сейчас в ИК-2 содержится порядка 1300 осужденных.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Дарья Беляева рассказала, что нехватка лекарств — это общая проблема для системы ФСИН и МВД. Беляева 19 ноября с коллегой посетили ИК-10. «Обратившиеся к нам заключенные говорят, сильной вспышки нет, но и проверок температуры тоже нет. Тест на ковид? Нет, не слышали», — сообщила Беляева в беседе с URA.RU.

По ее словам, на момент посещения повально лежащих с высокой температурой заключенных не было. Сотрудники колонии озвучили представителям ОНК разные версии: температуру измеряют на входе в столовую или ходят по отрядам. Причем дважды в день.

«Ничего такого в этом учреждении близко не было. Роста [числа больных] нет. У нас все контролируется», — сообщил агентству Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН по региону. Он добавил, что в других учреждениях есть больные, но не в ИК-10.

Ранее URA.RU сообщало, что в ИК-10 Екатеринбурга две недели работал сотрудник с коронавирусом. Его заставляли ходить на работу, однако в пресс-службе ГУФСИН по региону информацию опровергли. Как и сведения о вспышке COVID-19 в СИЗО-1, которая привела к хаосу в обязанностях сотрудников. Источники агентства уверяли, что из ИК-24 поселка Азанка вывезли 10 зэков с подтвержденным коронавирусом.