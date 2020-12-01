ФСО решила, как наказать строителя резиденции Путина

Осужденному придется заплатить почти всю сумму ущерба — миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со Станислава Кюнера, бывшего топ-менеджера компании «Стройфасад», занимавшейся строительством и реконструкцией резиденции президента РФ Владимира Путина, хотят взыскать миллиард рублей. Федеральная служба охраны обратилась в Никулинский суд Москвы с соответствующим иском, рассказали в суде.

«Судом принят иск ФСО к Кюнеру», — сообщает ТАСС лицо знакомое с ситуацией. Заседание суда пройдет 23 декабря.

Сейчас Кюнер осужден на 8 лет строгого режима за хищение при реконструкции резиденции главы государства в Ново-Огареве, напоминает телеканал 360. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием. Ущерб по этому делу составил 1,3 миллиарда рублей.

Кроме Кюнера фигурантами дела являются еще семь человек. Среди них глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, экс-руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, бывший глава «Стройфасада» Дмитрий Торчинский и предприниматели Сергей Перевалов и Сергей Литвинов. Следствие считает, что они воспользовались служебным положением, присвоили себе деньги в особо крупном размере и растратили их.

В декабре 2018 года один из фигурантов дела о хищении при строительстве в Ново-Огарево заявил, что у него пропали 30 тысяч долларов при обыске. Примечательно, что СК не требовало ареста для некоторых из обвиняемых по этому делу, а часть из них просто отправили под домашний арест, пишет агентство Nation news.