09 декабря 2020

В России заявили об информационной атаке на вакцину «Спутник V»

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РФПИ предостерег СМИ от публикации недостоверных новостей о российской вакцине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Критика первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» связана с политической и конкурентной борьбой. Такое сообщение распространил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), приведя в пример опубликованную в среду в СМИ новость об отказе Турции от закупок препарата, которая в конечном итоге оказалась недостоверной.

«Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции „Спутник V“ стала объектом негативной информационной атаки в РФ и за рубежом по конкурентным или политическим причинам», — приводит «Интерфакс» сообщение фонда.

Там подчеркнули, что в СМИ иногда появляются недостоверные данные о характеристиках вакцины, производстве и ходе переговоров РФ с потенциальными партнерами. Последний пример — «fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок» «Спутника V». Позже Анкара выступила с официальным опровержением этой информации. РФПИ призвал журналистов проверять факты на предмет их соответствия действительности перед публикацией, в том числе, через обращение к представителям фонда.

Ранее, как напоминает RT, в СМИ появилась информация о том, что глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил об отказе Анкары закупать у РФ вакцину от коронавируса. Министр якобы сказал, что вакцина «не соответствует надлежащей лабораторной практике». Позже Коджа заявил, что республика приступает к токсикологическим исследованиям препарата, и если испытания пройдут успешно, то проблем с поставкой российской вакцины в Турцию не возникнет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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