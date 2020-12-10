Врач объяснила, нужно ли детям прививаться от коронавируса

Дети до 10 лет не нуждаются в вакцинации от коронавируса. Однако для детей старше вакцина еще не разработана.
«Вакцину еще нормально не протестировали на взрослых, что уж говорить о детях. Те вакцины, которые вышли сейчас, точно не стоит давать детям, не нужно экспериментировать», — пояснила «Ридусу» педиатр, ведущая программы ДНК на НТВ Юлия Сиверцова. При этом, по ее мнению, в России может произойти вспышка «детского COVID-19».
Клинические испытания вакцин на детях только начинаются. Однако производители пока что тестируют вакцину на подростках старше 12 лет.
Пандемия приводит к снижения иммунитета у российских детей из-за отсутствия контактов. Однако ставить прививку от коронавируса им нельзя, так как она разрешены только совершеннолетним.
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