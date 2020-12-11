Рубль за последние сутки показал небольшое снижение к мировым валютам. За доллар утром 12 декабря нужно отдать 73,12 рубля (+0,08), евро стоит 88,77 рубля (+0,10). Нефть за сутки слегка подешевела — смесь Brent стоит 50,22 доллара за баррель (вчера было 50,26 доллара), топливо WTI торгуется по 46,55 доллара за бочку (вчера было 46,84).
Ситуация в России
Главные индексы Мосбиржи
Россияне опустошают банковские счета. За 2020 год сумма вкладов в российских банках уменьшилась на 8,5 миллиарда рублей. При этом годовые темпы прироста вкладов в октябре снизились до минимальных за последние два года.
В РФ предложили ввести налоговый вычет за инвестиции в развитие отечественной науки. Идея принадлежит ректору РТУ МИРЭА Станиславу Куджу. Сумма вычета, по мнению ученого, должна соответствовать сумме инвестиций в ту или иную отрасль.
Депутаты Госдумы хотят
Выгодная покупка недвижимости остается актуальным вопросом для многих россиян. Экономисты советуют не медлить и пользоваться программой льготной ипотеки. При этом эксперты рекомендуют не забывать и о вторичке, дождавшись «мертвого сезона». Однако россиян просят не спекулировать с жильем и покупать его только при необходимости.
В России собрались
Ситуация в мире
Индексы фондовой биржи Нью-Йорка показали
В Евросоюзе появится
Миру может грозить
Прогнозы и мнения экспертов
Многие россияне могут разориться до конца 2021 года, считает экономист Виталий Калугин. По его словам, льготная ставка по ипотеке приведет к росту цен на жилье, в то время как люди будут вкладывать в недвижимость заемные деньги. В итоге тем, кто взял ипотеку, будет нечем платить, считает эксперт.
Решение правительства России фиксировать стоимость масла и сахара может привести к их дефициту, считает бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. Если максимальная цена товаров будет на уровне себестоимости, производители просто откажутся от поставок, считает он.
Россиянам разрешат
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