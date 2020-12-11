Рубль немного уступил позиции доллару и евро Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рубль за последние сутки показал небольшое снижение к мировым валютам. За доллар утром 12 декабря нужно отдать 73,12 рубля (+0,08), евро стоит 88,77 рубля (+0,10). Нефть за сутки слегка подешевела — смесь Brent стоит 50,22 доллара за баррель (вчера было 50,26 доллара), топливо WTI торгуется по 46,55 доллара за бочку (вчера было 46,84).

Ситуация в России

Главные индексы Мосбиржи показали рост по итогам недели. Индекс Мосбиржи поставил рекорд, закончив день ростом на 0,56%, до 3276,58 пункта. Индекс РТС вырос на 0,58%, до 1412,88 пункта.

Россияне опустошают банковские счета. За 2020 год сумма вкладов в российских банках уменьшилась на 8,5 миллиарда рублей. При этом годовые темпы прироста вкладов в октябре снизились до минимальных за последние два года.

В РФ предложили ввести налоговый вычет за инвестиции в развитие отечественной науки. Идея принадлежит ректору РТУ МИРЭА Станиславу Куджу. Сумма вычета, по мнению ученого, должна соответствовать сумме инвестиций в ту или иную отрасль.

Депутаты Госдумы хотят смягчить штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. Законопроект предполагает снижение штрафа для легковых машин с 2,5 тысячи рублей до 1,5 тысячи. Для грузовых машин и автобусов штраф могут снизить с 5,5 тысячи рублей до пяти тысяч.

Выгодная покупка недвижимости остается актуальным вопросом для многих россиян. Экономисты советуют не медлить и пользоваться программой льготной ипотеки. При этом эксперты рекомендуют не забывать и о вторичке, дождавшись «мертвого сезона». Однако россиян просят не спекулировать с жильем и покупать его только при необходимости.

В России собрались поддерживать студентов , начинающих свой бизнес. Минобрнауки говорить о планах создания в вузах стартап-студий. Таким способом из студентов хотят сделать «новое поколение предпринимателей».

Ситуация в мире

Индексы фондовой биржи Нью-Йорка показали разнонаправленные результаты по итогам закрытия торгов. Индекс Dow Jones повысился на 31,21 пункта, до 30 030,47. Индекс S&P 500 снизился на 8,66 пункта, до 3 659,44 пункта. Показатель биржи Nasdaq упал на 27,94 пункта, до 12 377,87 пункта.

В Евросоюзе появится механизм углеродных импортных пошлин на товары из стран, где вопросам экологии уделяется не так много внимания. За счет этого ЕС хочет компенсировать расходы на перевод экономики на нулевые выбросы углерода к 2050 году.

Миру может грозить самый сильный за 80 лет экономический спад из-за пандемии коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что пандемия вскрыла и обострила главную проблему человечества — неравенство в обществе. По его словам, растет уровень бедности, а также угроза голода.

Прогнозы и мнения экспертов

Многие россияне могут разориться до конца 2021 года, считает экономист Виталий Калугин. По его словам, льготная ставка по ипотеке приведет к росту цен на жилье, в то время как люди будут вкладывать в недвижимость заемные деньги. В итоге тем, кто взял ипотеку, будет нечем платить, считает эксперт.

Решение правительства России фиксировать стоимость масла и сахара может привести к их дефициту, считает бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. Если максимальная цена товаров будет на уровне себестоимости, производители просто откажутся от поставок, считает он.

Россиянам разрешат переносить туры с кэшбеком до конца 2021 года, если ограничения из-за коронавируса в конкретных регионах будут продлены. Такое решение обозначено в проекте постановления правительства.