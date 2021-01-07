Демограф назвал истинные масштабы смертности в РФ от коронавируса

Погибших из-за коронавируса на самом деле больше, чем заносится в статистику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Прирост общей смертности в стране в 2020 году составит 300-320 тысяч человек — это на 15% выше, чем в предыдущие годы, заявил независимый демограф Алексей Ракша. Он отмечает, что на самом деле Россия переживает пандемию едва ли не хуже всех развитых стран мира.

Ракша в разговоре с «Московским комсомольцем» заявил, что при «подчистке» регионов в итоге в статистику смертности от COVID-19 не попадают около 80% смертей. «Наша страна переживает пандемию едва ли не хуже развитых стран мира, на уровне стран Латинской Америки», — отметил Ракша.

Расчеты демографа поддержал доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Захаров, который составил график, проанализировав данные 35 развитых стран. По его расчетам, РФ по показателю уровня избыточной смертности за 2020 год находится в первой тройке. Он отметил, что кроме коронавируса люди умирают от последствий пандемии, к которым он относит перегрузку системы здравоохранения, стрессы населения, снижения благосостояния и ряд других факторов. «Можно уверенно говорить, что в России уровень избыточной смертности на тысячу человек населения минимум раза в полтора выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Если сравнивать с Европой, то, думаю, первое место по приросту общей смертности на душу населения могут занять или Россия, или Болгария », — рассказал доцент ВШЭ.

Демографы говорят о том, что таких показателей общей смертности в России не было с 2005 года. «На протяжении последних 15 лет смертность от всех причин постепенно снижалась, а в 2020 году совершила резкий скачок вверх, объяснением чему может быть только пандемия», — подчеркивает Захаров.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 за последние сутки в России выявлено 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах. Жертвами вируса стали 506 человек, полностью излечились — 23 729. С начала эпидемии в России зафиксировано 3 332 142 заболевших. Из них жертвами COVID-19 стали 60 457 человек, вылечиться удалось 2 709 452 инфицированным, напоминает RT.