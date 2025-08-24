Крымский мост перекрыли

На Крымском мосту приостановили движение
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщили в оперативном telegram-канале по ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — написали в канале «Крымский мост: оперативная информация». Штаб призывает граждан, находящихся на мосту и в районе досмотра, сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.

Ранее российский союз туриндустрии сообщил, что туристам следует рассмотреть альтернативные направления для поездок в Крым из-за заторов и временных ограничений движения на Крымском мосту. В качестве одного из вариантов для проезда на полуостров в Минранспорта РФ напомнили о трассе Р-280 «Новороссия», пролегающей через новые территории. Подробнее — в материале URA.RU.

