Байден не стал раскрывать, о чем Трамп написал ему в письме

Письмо очень личное, признался президент США Фото: Carolyn Kaster, AP/TASS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, получивший письмо от предшественника Дональда Трампа, не стал раскрывать его содержания, отметив однако, что оно очень личное и великодушное. Об этом сообщил сам политик.

«Президент написал очень великодушное письмо. Оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним», — сказал Байден. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

Послание преемнику стало традицией в день инаугурации нового президента США. Об этом напоминает RT. 20 января Джо Байден стал 46-м президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне.

Российские власти надеются, что с приходом Джо Байдена в отношениях с США начнется новая глава. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.