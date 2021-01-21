Байден не стал раскрывать, о чем Трамп написал ему в письме

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Письмо очень личное, признался президент США Фото: Carolyn Kaster, AP/TASS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, получивший письмо от предшественника Дональда Трампа, не стал раскрывать его содержания, отметив однако, что оно очень личное и великодушное. Об этом сообщил сам политик.

«Президент написал очень великодушное письмо. Оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним», — сказал Байден. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

Послание преемнику стало традицией в день инаугурации нового президента США. Об этом напоминает RT. 20 января Джо Байден стал 46-м президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне.

Российские власти надеются, что с приходом Джо Байдена в отношениях с США начнется новая глава. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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