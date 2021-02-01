Центробанк РФ установил курс доллара к 1 февраля на уровне 76,25 рубля (+6,73 копейки). Курс евро составил 92,3 рубля, что выше предыдущего показателя на 16,53 копейки. Стоимость фьючерса нефти марки Brent выросла до 55,19 доллара (+0,16%). Нефть WTI находится на уровне 52,24 доллара за баррель (+0,19%).
Ситуация в России
Социальные пособия и выплаты в России с 1 февраля выросли
В Минсельхозе РФ сообщили, что в январе российские магазины повысили цены на овощи и макаронные изделия. Однако власти не планируют ограничивать рост цен, подчеркнули в министерстве.
Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал, что банки России получили возможность списать деньги с депозитов вкладчиков. Это может произойти из-за банкротства банка или долгов вкладчика по кредитам.
В России за год
Ситуация в мире
Сенаторы США готовятся разработать
Нефтегазовые компании Exxon Mobil и Chevron могут провести
Прогнозы и мнения экспертов
Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов высказал мнение, что Центробанк может отменить кризисные послабления для банков. Он считает, что банки уже могут чувствовать себя уверенно в условиях кризиса.
Глава партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов считает, что власти РФ должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов. По мнению членов партии, граждане могут потерять накопления из-за действий мошенников из НПФ.
Президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что российские предприниматели могут восстановить свою кредитную историю после пандемии коронавируса. Эксперт уверен, что бизнесмены должны возобновлять работу своих предприятий.
Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в