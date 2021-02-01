Социальные пособия и выплаты в России с 1 февраля выросли на 4,9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк РФ установил курс доллара к 1 февраля на уровне 76,25 рубля (+6,73 копейки). Курс евро составил 92,3 рубля, что выше предыдущего показателя на 16,53 копейки. Стоимость фьючерса нефти марки Brent выросла до 55,19 доллара (+0,16%). Нефть WTI находится на уровне 52,24 доллара за баррель (+0,19%).

Ситуация в России

Социальные пособия и выплаты в России с 1 февраля выросли на 4,9% . Индексация коснулась инвалидов, ветеранов боевых действий, людей, подвергшихся радиации, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве.

В Минсельхозе РФ сообщили, что в январе российские магазины повысили цены на овощи и макаронные изделия. Однако власти не планируют ограничивать рост цен, подчеркнули в министерстве.

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал, что банки России получили возможность списать деньги с депозитов вкладчиков. Это может произойти из-за банкротства банка или долгов вкладчика по кредитам.

В России за год спрос на мебель вырос почти в 1,5 раза. Аналитики сервиса «Авито» связали это с пандемией коронавируса, когда россиянам пришлось экономить на путешествиях.

Ситуация в мире

Сенаторы США готовятся разработать меры поддержки малого и среднего предпринимательства в стране. Американцы могут получить новые выплаты, на которые будет выделено 160 млрд долларов.

Нефтегазовые компании Exxon Mobil и Chevron могут провести слияние . Представители корпораций уже провели переговоры. Журналисты издания The Wall Street Journal связывают это с низким спросом на нефтепродукты в мире. Благодаря слиянию финансовое состояние компаний может значительно улучшиться.

Прогнозы и мнения экспертов

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов высказал мнение, что Центробанк может отменить кризисные послабления для банков. Он считает, что банки уже могут чувствовать себя уверенно в условиях кризиса.

Глава партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов считает, что власти РФ должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов. По мнению членов партии, граждане могут потерять накопления из-за действий мошенников из НПФ.

Президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что российские предприниматели могут восстановить свою кредитную историю после пандемии коронавируса. Эксперт уверен, что бизнесмены должны возобновлять работу своих предприятий.